شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الأحوال الجوية ترجئ زيارة رئيس الإمارات إلى باكستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقرر إرجاء زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، التي كانت مقررة اليوم الإثنين إلى باكستان، إلى وقت لاحق بسبب الأحوال الجوية.

الأحوال الجوية ترجئ زيارة رئيس الإمارات إلى باكستان

وكان من المقرر أن يقوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة رسمية اليوم إلى باكستان يبحث خلالها علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وباكستان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وجرى اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومحمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفق الجانبان على أن تكون الزيارة في أقرب فرصة ممكنة.