عن التطورات في فلسطين وسد النهضة.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كل من سامح شكري وزير الخارجية، وكذلك دانيل روبنستاين القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء وزير الخارجية الأمريكي، ناقلًا تحياته إلى نظيره الأمريكي جو بايدن.

ونقل "بلينكن" إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس الأمريكي، مؤكدًا أنه في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، فإن واشنطن تعول على التنسيق الحثيث مع مصر بقيادة الرئيس السيسي لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف المتحدث أنه في هذا السياق تم استعراض التطورات والأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، والجهود المشتركة والمساعي المصرية الجارية لاحتواء التوتر المتصاعد خلال الأيام الماضية، حيث أكد الرئيس السيسي أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري في إطار المسارين السياسي والأمني لتهدئة الأوضاع والحد من اتخاذ أي إجراءات أحادية من الطرفين، مؤكدًا موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، وعلى نحو يحل تلك القضية المحورية في المنطقة ويفتح آفاق السلام والاستقرار والتعاون والبناء.

وتابع "راضي" أنه تم خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين.

كما تم التطرق إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في هذا الصدد من خلال ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة ويحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف، مشددًا على أهمية الدور الأمريكي للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة.​