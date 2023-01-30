شكرا لقرائتكم خبر عن "شرفات النواب" تستقبل وفدا لكلية الدفاع العمانية.. وجبالي: تجمعنا علاقات متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت شرفات قاعة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وفداً عسكريا من كلية الدفاع الوطني العمانية.

ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالوفد العماني العسكري، قائلاً: يحضر معنا بشرفات المجلس الآن من سلطنة عُمان الشقيقة، وفد عسكرى من أعضاء هيئة التدريس "دارسي الدورة العاشرة بكلية الدفاع الوطنى العُمانية"، فباسمكم جميـعاً وباسمى، نرحب بهم جميعاً فى مجلس النواب.

واستطرد "جبالي" مرحبا بالوفد: يُسعدنى أن أرحب بكم فى بلدكم مصر، كما يُسعدنى أن نستقبلكم اليوم فى رحاب مجلس النواب المصرى.

وأعرب جبالي، باسمه وباسـم نـواب الشعـب المصرى عن خالص التقدير والاحترام للوفد ولسلطنة عُمــان الشقيقة بقيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، التى تجمعنا بها العديد مــن القواســـم المشتركـــة و التاريــخ المُمتد والراســخ من العلاقات المتميزة فى إطار من الود والأخوة والاحترام المتبادل، والتعاون والتنسيق المستمر، بما يخدم صالح بلدينا الشقيقين وشعبيهما والأمة العربية.

واختتم رئيس مجلس النواب، قائلًا: نعتز بزيارتكم العزيزة والمُقدرة لبلدكم مصر، ونتمنى لكم طيب المُقام والتوفيق والسداد لكم ولسلطنة عُمان الشقيقة.