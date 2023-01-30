شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب لأعضاء المجلس: بتوحشوا بعض كل 24 ساعة.. شيء جميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ممازحة رئيس المجلس للأعضاء، بعد قيامهم بالسلام على بعضهم البعض في مستهل الجلسة، قائلاً: "بتوحشوا بعض كل 24 ساعة، دا شيء جميل".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والمخصصة لمواجهة وزير النقل كامل الوزير، بنحو 121 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة واسئلة وطلبات مناقشة.

وتشمل المواجهة البرلمانية نحو 103 طلبات إحاطة و15 سؤالا، عن إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري وتطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق، وتطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الإعاقة وتطوير النقل البحري والخطوط الملاحية.

كما تشمل قضايا تتعلق بصرف التعويضات للأهالي المنزوع ملكيتهم لتوسعة الطرق والمحاور، وخطة تطوير الموانئ المصرية، وعن ارتفاع رسوم طريق الزقازيق – ديرب نجم، مقارنة برسوم الطرق الأخرى، وعدم حصول العديد من المراكب النيلية على التراخيص المقررة وفقا لقانون هيئة النقل النهري.

وتتضمن الجلسة 3 طلبات مناقشة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة قطاع النقل البحري، وبشأن تعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم وتبسيط الإجراءات الحكومية لكبار السن وإعفائهم من تكاليف المواصلات العامة.