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12 ميزة فى قانون العمل القديم لا يجب التنازل عنها بالمشروع الجديد.. عن برلماني

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المنتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "12 ميزة فى قانون العمل القديم لا يجب التنازل عنها بالمشروع الجديد"، استعرض خلاله عدد من المميزات فى قانون العمل القديم لا يجب التنازل عنها بالمشروع الجديد حال الموافقة عليه، وإصداره أبرزها حرية العامل فى إثبات علاقة العمل بكافة الطرق، وبطلان أى اتفاق ينتقص من حقوق العامل، وحقوق العامل المالية لها امتياز على جميع أموال صاحب العمل وتسبق الديون القضائية أو المستحقة للدولة بكافة إداراتها طبقا للمادة "7"، وإليكم التفاصيل كاملة: 

للعاملين بالقطاع الخاص.. اعرف حقك.. 12 ميزة فى قانون العمل القديم لا يجب التنازل عنها بالمشروع الجديد.. أبرزها حرية العامل فى إثبات علاقة العمل بكافة الطرق.. وبطلان أى اتفاق ينتقص من حقوق العامل


                                         برلمانى 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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