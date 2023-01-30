شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس أمام "دفاع النواب".. لجان المجلس تناقش اليوم ملفات مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم، عدد من الملفات الهامة، وفي مقدمتها لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة النائب أحمد العوضي، والذي تستضيف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، لاستعراض مشروعات الهيئة وآفاق التنمية التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري لارتباطها بالأمن القومي.

فيما تفتح لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب يسري المغازي، ملف الأزمة الليبية لمناقشة أخر التطورات والمستجدات فيها.

في السياق ذاته، تواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، والذي كان مجلس الشيوخ قد وافق عليه نهائيا.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.