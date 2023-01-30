انت الان تتابع خبر روسيا تبدي موقفاً من الهجوم الصاروخي على أصفهان الإيرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين "ليس بوسع المرء سوى إدانة مثل هذه التصرفات الموجهة ضد دولة ذات سيادة".

وذكر مسؤول أمريكي أمس الأحد إن إسرائيل هي المسؤولة على ما يبدو عن الهجوم الذي نُفذ خلال الليل بالطائرات المسيرة.



وأكدت إيران إنها اعترضت الضربة، وإن الهجوم لم يسفر عن قتلى أو مصابين أو أضرار مادية جسيمة.