انت الان تتابع خبر عملية تعقيم لأسد تثير الغضب في كينيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت هيئة الحياة البرية في كينيا أن عملية تعقيم بغرض "ضبط التكاثر في مكان الأسر" أجريت للأسد البالغ ثلاث سنوات، والمشمول ببرنامج إعادة تأهيل في نيروبي يهدف إلى إنقاذ الحيوانات اليتيمة أو المصابة.لكن هذه الخطوة أثارت غضبًا، إذ دعا بعض الكينيين الهيئة إلى إطلاق الأسد في البرية لزيادة أعداد الأسود المهددة بالانقراض.

وأوضحت الهيئة في بيان أن "الحيوانات البرية التي يتم إرضاعها بالزجاجة تفقد غرائزها الطبيعية وإذا أُطلقت في البرية تكون معرضة للخطر".

وأضافت أن "المسؤولين أمروا بقطع القناة الدافقة نظرًا إلى أن التكاثر "غير مسموح به في مراكز أسر" الحيوانات.

وتضم حديقة نيروبي الوطنية عددًا كبيرًا من أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض والتي يستطيع الجمهور مشاهدتها وهي ترعى.



لكن السنوريات الكبيرة تتعرض لمخاطر متزايدة في واحدة من أسرع مدن أفريقيا نموًّا، وخاصة في مناطق الصيد السابقة.