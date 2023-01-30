انت الان تتابع خبر رقم "مفزع".. حصيلة إصابات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 670 مليونًا و309 آلاف و656.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 6 ملايين و823 ألفًا و639 حالة وفاة.



إن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.