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رقم "مفزع".. حصيلة إصابات كورونا حول العالم

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بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 670 مليونًا و309 آلاف و656.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 6 ملايين و823 ألفًا و639 حالة وفاة.


إن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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