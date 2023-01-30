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أسطورة يوفنتوس يفتح النار على أليجري

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446014-638106691795755244.jpg

2023-01-30 | 10:51

أسطورة يوفنتوس يفتح النار على أليجري

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وجه أليساندرو ديل بييرو، نجم يوفنتوس السابق، انتقادات حادة لماسيميليانو أليجري، المدير الفني للسيدة العجوز، عقب سلسلة من النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الحالة النفسية للفريق ضعيفة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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