أسطورة يوفنتوس يفتح النار على أليجري

وجه أليساندرو ديل بييرو، نجم يوفنتوس السابق، انتقادات حادة لماسيميليانو أليجري، المدير الفني للسيدة العجوز، عقب سلسلة من النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الحالة النفسية للفريق ضعيفة.