انت الان تتابع خبر أسطورة يوفنتوس يفتح النار على أليجري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446014-638106691795755244.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-30 | 10:51
150 مشاهدة
وجه أليساندرو ديل بييرو، نجم يوفنتوس السابق، انتقادات حادة لماسيميليانو أليجري، المدير الفني للسيدة العجوز، عقب سلسلة من النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الحالة النفسية للفريق ضعيفة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا