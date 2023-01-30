شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحدد 4 قواعد لجلسة المواجهة البرلمانية لوزير النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمواجهة وزير النقل، الفريق كامل الوزير، بنحو 105 طلبات إحاطة، و16 سؤالا، و3 طلبات مناقشة.

وحدد "جبالى" 4 قواعد وضوابط لإجراء المواجهة البرلمانية بالجلسة، وهى كالتالى:

1- مدة الحديث دقيقتان للاعضاء وثلاث دقائق لرؤساء اللجان وممثلى الهيئات البرلمانية بحيث يتم غلق مكبر الصوت الكترونيا بعد انتهاء المدة.

2- يتحدث النواب فى البند الأول والذى يشمل ادوات رقابية بشان إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباريثم يرد الوزير لمدة 15 دقيقة، ثم يتحدث النواب فى البند ثانيا، والذى يشمل أدوات رقابية عن تطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق، ويرد الوزير لمدة 15 دقيقة، ثم يتحدث النواب الأدوات الرقابية من البند 3 حتى 8 الوارد بالجدول وتتعلق وفقا للجدول بتطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات، من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الإعاقة وتطوير النقل البحري والخطوط الملاحية وصرف التعويضات للأهالي المنزوع ملكيتهم لتوسعة الطرق والمحاورثم يرد الوزير لمدة 15 دقيقة.

3- عدم السماح بالخروج على الأداة الرقابية والا سيتم غلق مكبر الصوت

4- من يتم النداء على اسمه ولن يكون متواجد بالقاعة فلن يتم النداء عليه مرة اخرى