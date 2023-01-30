شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق إنسان الشيوخ: الدبلوماسية نجحت فى استعادة الريادة المصرية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة الدكتورة رشا إسحق، امين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن جهود الدبلوماسية المصرية حققت نجاحا كبيرا، ظهر هذا فى زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبعض دول قارة آسيا، موضحة أن تلك الزيارات تمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الأجنبية بالأسواق المصرية .

وأضافت "إسحق" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن السياسة الخارجية للدولة المصرية فى السنوات الآخيرة شهدت تطورا كبيرا، مشيرة إلى إنها تدشن لمرحلة مهمة في بناء شراكات جديدة ومتنوعة في إطار تعميق العلاقات مع كل دول العالم شرقا وغربا، والتي تقوم على أسس متوازنة تعزز شبكة العلاقات الدولية لمصر.

وأوضحت أمين سر تضامن الشيوخ، أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهند وأذربيجان وأرمينيا، تعتبر الأولي من نوعها كأول رئيس مصري يزورهم، مضيفة:” نتوقع ان تسهم هذه الزيارات فى فتح أسواق جديدة لمصر بهذه الدول مما يسهم فى توفير النقد الأجنبي، ويساعد فى حل الأزمة الراهنة التي نتجت عن الأزمات العالمية بعد أن القت بظلالها على كل دول العالم.

ووجهت عضو مجلس الشيوخ، الشكر للقيادة السياسية والقائمين على ملف الدبلوماسية المصرية على جهودهم الفترة الماضية فى استعادة الدولة المصرية لريادتها، موضحة أن الزيارات لدول شرق اسيا خطوة على الطريق الصحيح لتقوية العلاقات المصرية مع شرق العالم والانفتاح على تلك القوى الاقتصادية وزيادة التصدير.