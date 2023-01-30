شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة استثمار فى الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة، استثمار في الطفل، ودعم لقدرته على التعلم والابتكار لأنها فترة تطور مراحل الذكاء.

وعن مشاركته فى مؤتمر "أطفالنا مستقبلنا.. صحة الطفل المصرى أولوية"، الذى تنظمه مجلة علاء الدين غدا الثلاثاء بمؤسسة الأهرام، أضاف أن عفد المجلة مؤتمر سنوي لصحة الطفل يعد تأكيدا لدور مؤسسة الأهرام العريقة، والقوى الناعمة في تبني سياسة بناء الإنسان المصري التي تنتهجها الدولة المصرية، وخاصة الشباب الذين يرتكز عليهم صياغة الحاضر والمستقبل.

وكشف حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، المنسق العام لمؤتمر (الأهرام - علاء الدين الأول للطفولة)، الذي يحمل شعار "أطفالنا مستقبلنا.. صحة الطفل المصري أولوية"، عن أجندة فعاليات المؤتمر الذي يعقد الثلاثاء المقبل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الصحة والتضامن والشباب والرياضة والتعليم ، ويونسيف والمجلس القومى للأمومة والطفولة .

وقال "الزناتي"، إن الجلسة الأولى من المؤتمر، بمشاركة يونسيف والمجلس القومى للأمومة والطفولة ستناقش "الخدمات الصحية المقدمة بين الواقع والتحديات .. من منظور الأطفال، وتشمل محاورها: خدمات الصحة والبدنية والتغذية المقدمة للأطفال، وصحة البيئة والتلوث والتغير المناخى وتأثيره عليهم، وكذلك الخدمات الخاصة بالأطفال ذوى الإعاقة، وذلك عبر نموذج محاكاة لجلسة من جلسات مجلس النواب.

وأضاف "الزناتي" أن الجلسة الثانية من المؤتمر ستحمل عنوان ستتناول "الطفل المصرى بين التربية الأسرية الإيجابية والحماية الاجتماعية"، بينما تقدم الجلسة الثالثة والتى سيحضر مناقشاتها وزير التعليم د. رضا حجازى " رؤية لتنمية وعى الطفل بين التعليم والإعلام والإبداع"، بينما تدور فعاليات الجلسة الثالثة حول "الطفل المصرى بين التربية الأسرية الإيجابية والحماية الاجتماعية"، فيما تركز مناقشات الجلسة الرابعة على الرؤية المستقبلية لدور الرياضة فى التنشئة الصحية السليمة.

وأشار رئيس تحرير مجلة علاء الدين، المنسق العام للمؤتمر، إلى أن محور الجلسة الخامسة من المؤتمر، يدور حول تطوير سياسات وطنية لتنفيذ التدبير المتكامل لصحة الطفل فى مصر، مؤكدا أن جميع الجلسات ستكون بمشاركة وزراء وبرلمانيون وأساتذة جامعات ونخبة من ذوي الاختصاص والمعنيين بمنظومة الطفولة، من أجل الوصول إلى توصيات ملهمة، وصياغة رؤية وطنية تضاف إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل النهوض بصحة أطفال الجمهورية الجديدة.

وثمن "الزناتي" الشراكة الفاعلة من الوزارات المعنية، والمؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة بالطفولة، ولاسيما منظمة يونسيف، لتعزيز نجاح المؤتمر الأول لصحة الطفل، مؤكدا توافق الجميع على ضرورة وضع صحة الطفل أولوية للمناقشات المستفيضة والمؤتمرات والمنتديات العلمية.

وأكد المنسق العام أن المؤتمر الأول لصحة الطفل "أطفالنا مستقبلنا.. صحة الطفل أولوية" هو امتداد لمشروع وطني متكامل تتبناه مجلة علاء الدين على الصعيد الإعلامي والثقافي والنفسي لبناء وعي المواطن المصري الذي يبدأ من مرحلة الطفولة.