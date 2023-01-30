شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النقل بـ"النواب" تناقش أعمال صيانة الطريق الدولى الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد عبدالله زين الدين الأول بشأن تهالك طريق رشيد/ الإسكندرية بطول 33كم، والذي يمر بالعديد من القرى (رشيد/ إدكو/ المعدية).

وتناقش أيضا الطلب الثاني بشأن عدم تنفيذ أعمال صيانة الطريق الدولي الساحلي في القطاع الواصل بين كوبري 45 بمدينة الإسكندرية حتى مدينة إدكو- بمحافظة البحيرة، كما تناقش كثرة العيوب بالطريق الرابط بين الطريق الدولي الساحلي وشارع 45 بالإسكندرية والمتمثلة في تهالك فواصل الكباري، وتجميع مياه الأمطار على جانبي الطريق، بالإضافة إلى عدم كفاية اللوحات الإرشادية وأعمدة الإنارة ليلاً.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شعلان، بشأن توقف الأعمال في كباري طريق مصر/ إسكندرية الزراعي (كوبري كنج عثمان- كوبري معمل القزاز – كوبرى أبو حمص). كما تناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل يونس، بشأن التباطؤ في رفع كفاءة وتطوير محور الليثي الرابط بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ مروراً بالطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي.

من المقرر ويخصص مجلس النواب جلسته غدا الثلاثاء، لمواجهة وزير المقل بنحو 113 أداة رقابية تشمل طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة.

وخلال جلسته العامة يوم الثلاثاء يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع " المعرفة المائية ".