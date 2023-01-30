انت الان تتابع خبر ضبط 18 شاحنة مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط 18 شاحنة محملة (سيراميك وحجر مرمر وخشب وأدوات منزلية وانابيب معدنية مغلونة وكرانيت واجزاء معمل ومستلزمات طبية واجزاء مصاعد متنوعة و خضروات و فواكة) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة".



واشارت الهيئة الى، ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك"، لافتة الى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".