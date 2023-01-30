سبب غريب يبعد زيدان عن التدريب في الدوري الإنكليزي

ورحل زيدان، عن تدريب ريال مدريد في صيف 2021 ومنذ ذلك الوقت لم يدرب أي فريق رغم ربطه بالعديد من الأندية الأوروبية الأخرى.

وكان زيدان يحلم بتدريب المنتخب الفرنسي، وانتظر لنهاية عقد المدرب ديدييه ديشامب، قبل أن يقرر الاتحاد الفرنسي التجديد له.



ووفقا لشبكة "توك سبورت" البريطانية، فإن زيدان ليس منفتحا على فكرة التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ لأنه لا يستطيع التحدث باللغة الإنجليزية.

وكانت أندية تشيلسي، ومانشستر يونايتد، ترغب في التعاقد مع زيدان، إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام.

ومع ضياع حلم تدريب منتخب فرنسا، ارتبط اسم زيدان بتولي تدريب باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، ويوفنتوس.

