الارشيف / اخبار العالم

سبب غريب يبعد زيدان عن التدريب في الدوري الإنكليزي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر سبب غريب يبعد زيدان عن التدريب في الدوري الإنكليزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445970-638106604486323501.jpg

2023-01-30 | 08:25

سبب غريب يبعد زيدان عن التدريب في الدوري الإنكليزي

51 مشاهدة

الخليج 365- رياضة

كشف تقرير صحفي إنجليزي، سر رفض الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، التدريب في الممتاز.

ورحل زيدان، عن تدريب في صيف 2021 ومنذ ذلك الوقت لم يدرب أي فريق رغم ربطه بالعديد من الأندية الأوروبية الأخرى.

وكان زيدان يحلم بتدريب المنتخب الفرنسي، وانتظر لنهاية عقد المدرب ديدييه ديشامب، قبل أن يقرر الاتحاد الفرنسي التجديد له.


ووفقا لشبكة "توك سبورت" البريطانية، فإن زيدان ليس منفتحا على فكرة التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ لأنه لا يستطيع التحدث باللغة الإنجليزية.

وكانت أندية ، ومانشستر يونايتد، ترغب في التعاقد مع زيدان، إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام.

ومع ضياع حلم تدريب منتخب فرنسا، ارتبط اسم زيدان بتولي تدريب باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، ويوفنتوس.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا