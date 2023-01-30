انت الان تتابع خبر أسعار الصرف في أسواق العراق.. 166 الفا لكل 100 دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت أسعار صرف الدولار، ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 166000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 165500 دينار لكل 100 دولار.

يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في 19 كانون الأول 2020، رسمياً عن تعديل سعر صرف الدولار الأميركي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.

