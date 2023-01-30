انت الان تتابع خبر "كلاسيكو محتمل".. تفاصيل قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتنطلق إجراءات سحب قرعة نصف نهائي كأس الملك في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة بتوقيت إسبانيا.

وعكس الأدوار السابقة يجرى دور نصف النهائي من لقاءات ذهاب وإياب، حيث تقام لقاءات الذهاب بملاعب الأندية التي ستذكر أولا في القرعة، ولقاءات الذهاب ستقام يومي الـ8 والـ9 من شباط/فبراير الحالي وإيابا يومي الـ1 والـ2 من آذار / مارس المقبل.



ومن المحتمل أن يتم تأجيل مباراة نصف النهائي التي ستجمع ريال مدريد بمنافسه لأن الفريق سيشارك في كأس العالم للأندية بالمغرب، ويلعب نصف النهائي المسابقة العالمية يوم الـ8 من شباط ضد المتأهل من مباراة ربع النهائي التي تجمع ساوندرز سياتل الأمريكي والفائز من مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في حصد عدد ألقاب كأس ملك إسبانيا بـ31 لقبا، وبلغ دور نصف النهائي بعد الفوز 1-0 على ريال سوسيداد.



فيما حصل أتلتيك بلباو على 23 لقبا، ويأتي خلف برشلونة وبلغ نصف النهائي بعد الفوز 3-1 على فالنسيا.

وتأهل ريال مدريد لنصف النهائي على حساب جاره أتلتيكو مدريد بالفوز 3-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين، ويحتل المركز الثالث في قائمة المتوجين باللقب برصيد 19 لقبا.

ولم يتوج أوساسونا نهائيا باللقب ولعب النهائي مرة واحدة في مسيرته وبلغ نصف النهائي بعد الفوز على إشبيلية 2-1.

وقد تسفر قرعة نصف نهائي قرعة كأس ملك إسبانيا عن مواجهة نارية بين ريال مدريد وغريمه برشلونة، وبالتالي قد تضمن الجماهير متابعة مباراتين لكلاسيكو الأرض.

وإذا جنبت القرعة مواجهة ريال مدريد وبرشلونة، قد يلتقي الفريقان في المباراة النهائية يوم الـ6 من أيار من لقاء واحد إذا تمكنا من تجاوز الدور نصف النهائي.

