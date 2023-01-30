انت الان تتابع خبر شريحة صغيرة في الدماغ تجعلك تتصفح وسائل التواصل بعقلك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - - ما الهدف من هذا الاختراع؟ تم تصميم الشريحة التجريبية، للمصابين بالشلل أو البكم الذين يعانون من الشلل، الذين لا يستطيعون استخدام أطرافهم للتواصل عبر الكمبيوتر. لكن هذا الاختراع، الذي يعرف بـ "Layer 7 Cortical Interface" قد يسمح أيضا للأصحاء، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقوة عقولهم وحدها.



تختلف هذه الغرسة الدماغية عن تلك التي طورتها شركة إيلون ماسك، لأن الإجراء الذي يتطلبه زرعها يعد أقل "توغلا" وخطورة، كون الشريحة توضع على سطح الدماغ بدلا من الأنسجة. تختلف هذه الغرسة الدماغية عن تلك التي طورتها شركة إيلون ماسك، لأن الإجراء الذي يتطلبه زرعها يعد أقل "توغلا" وخطورة، كون الشريحة توضع على سطح الدماغ بدلا من الأنسجة.

- ما هي الغرسة؟ إنها عبارة عن شريط من مادة رقيقة مرنة، تشبه الشريط اللاصق.

الشريط يحتوي على أقطاب كهربائية، ويبلغ سمكه خمس شعرة الإنسان.

يساعد ذلك على زرع الجهاز في الدماغ، وتوافقه مع سطح الدماغ دون إتلاف أي نسيج.