نتنياهو يتفاخر بإجراءاته العقابية

حيث ذكرت حكومة نتنياهو أيضًا أنها تخطط لسلسلة من الإجراءات العقابية الأخرى، بما في ذلك إلغاء مزايا الضمان الاجتماعي لعائلات المهاجمين، وستتخذ خطوات «لتعزيز المستوطنات» هذا الأسبوع كجزء من رد الحكومة على هجمات نهاية الأسبوع.
وقال نتنياهو إن تعزيز المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يهدف إلى «إرسال رسالة إلى الإرهابيين الذين يسعون لاقتلاعنا من أرضنا بأننا هنا لنبقى». وجاء إطلاق النار في نهاية الأسبوع في أعقاب غارة إسرائيلية مميتة في الضفة الغربية يوم الخميس أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين معظمهم من النشطاء. ردا على ذلك، أطلق مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة وابلا من الصواريخ على إسرائيل، مما أدى إلى سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية ردا على ذلك. وقتل 32 فلسطينيا في القتال هذا الشهر.
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