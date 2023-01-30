نتنياهو يتفاخر بإجراءاته العقابية

في تناقض غريب تغلق الشرطة الإسرائيلية منزل مهاجم فلسطيني في القدس الشرقية كواحدة من عدة إجراءات عقابية أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، بينما تسمح لأفرادها بالهجوم على الفلسطينيين دون أي عقاب أو رادع.

حيث ذكرت حكومة نتنياهو أيضًا أنها تخطط لسلسلة من الإجراءات العقابية الأخرى، بما في ذلك إلغاء مزايا الضمان الاجتماعي لعائلات المهاجمين، وستتخذ خطوات «لتعزيز المستوطنات» هذا الأسبوع كجزء من رد الحكومة على هجمات نهاية الأسبوع.

وقال نتنياهو إن تعزيز المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يهدف إلى «إرسال رسالة إلى الإرهابيين الذين يسعون لاقتلاعنا من أرضنا بأننا هنا لنبقى». وجاء إطلاق النار في نهاية الأسبوع في أعقاب غارة إسرائيلية مميتة في الضفة الغربية يوم الخميس أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين معظمهم من النشطاء. ردا على ذلك، أطلق مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة وابلا من الصواريخ على إسرائيل، مما أدى إلى سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية ردا على ذلك. وقتل 32 فلسطينيا في القتال هذا الشهر.