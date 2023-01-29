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تشيلسي يحدد سعر حكيم زياش لمن يرغب في التعاقد معه

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محمد الفلاح - اقترب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي حكيم زياش من الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

 

تشيلسي يحدد سعر حكيم زياش 


وحدد مجلس إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي سعر بيع لاعب فريق كرة القدم داخل صفوف القلعة الزرقاء حكيم زياش من أجل الإستغناء عن خدمات اللاعب.


ويريد مجلس إدارة نادي تشيلسي مبلغ مالي قدره 19 مليون يورو من أجل الإسغناء عن خدمات لاعب الفريق حكيم زياش خلال الفترة القادمة.

 

موعد مباراة تشيلسي القادمة 

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لخوض مباراة أمام نظيره نادي فولهام ضمن مواجهات الممتاز.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ونادي فولهام يوم الجمعة المقبل الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.


ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المركز العاشر برصيد 29 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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