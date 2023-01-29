شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقترب من حسم صفقة نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة تعاقد نادي تشيلسي مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي إنزو فيرنانديز خلال الفترة القادمة.

تشيلسي يقترب من ضم إنزو فيرنانديز



وأكدت التقارير الصحفية أن مجلس إدارة نادي تشيلسي ترغب في التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي إنزو فيرنانديز خلال الفترة القادمة.

ودخل مجلس إدارة نادي تشيلسي في مفاوضات قوية مع نادي بنفيكا البرتغالي من أجل الحصول على خدمات لاعب الفريق إنزو فيرنانديز خلال الفترة القادمة.

وأصبح مجلس إدارة نادي تشيلسي جاهز لتلبية رغبات نادي بنفيكا البرتغالي من أجل الحصول على خدمات لاعب الفريق إنزو فيرنانديز خلال الفترة القادمة.

موعد مباراة تشيلسي القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لخوض مباراة أمام نظيره نادي فولهام ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ونادي فولهام يوم الجمعة المقبل الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المركز العاشر برصيد 29 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.