انت الان تتابع خبر حديث أمريكي يخص "الدولار": قد يفقد صفته العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت غرين على "تويتر": "بسبب غطرستنا و"نضالنا من أجل إنقاذ الديمقراطية" في أوكرانيا، بالرغم من أنها ليست عضوا في الناتو، يمكن لروسيا، التي تخضع لعقوبات شديدة، أن تثبت للعالم أنها ليست بحاجة للدولار الأمريكي ولا للصداقة مع الولايات المتحدة للتجارة وتحقيق الازدهار".ووفقا لغرين فإن مواصلة هذا النهج قد يؤدي "لفقدان الدولار صفته كعملة عالمية".