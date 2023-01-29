انت الان تتابع خبر بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أردوغان: "إذا لزم الأمر، يمكننا إعطاء رسالة مختلفة حول فنلندا. ستصدم السويد عندما نعطي رسالة مختلفة حول فنلندا".

وأكد الرئيس التركي أنه على السويد ألا تنتظر بعد الآن من أنقرة أن تتخذ أية خطوة في إطار قبول انضمام السويد لحلف "الناتو"، على خلفية إحراق القرآن الكريم بستوكهولم.



وأعلن وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، تعليق مفاوضات انضمام السويد إلى "الناتو" بعد غضب تركيا من إحراق القرآن الكريم، والمظاهرات المناهضة لأردوغان في السويد.