انت الان تتابع خبر رئيس هيئة الإشراف القضائي يلتقي وفداً قضائياً ايرانياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال إعلام القضاء في بيان، "استقبل رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة اليوم الأحد وفدا قضائيا ايرانيا رفيع المستوى برئاسة معاون السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان كاظم غريب ابادي والوفد القضائي المرافق له في مطار بغداد".وأضاف البيان "حضر مراسم الاستقبال المشرف القضائي رزاق كاطع رسن ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة رحيم عبد حسن".