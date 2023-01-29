اخبار العالم

رئيس هيئة الإشراف القضائي يلتقي وفداً قضائياً ايرانياً

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رئيس هيئة الإشراف القضائي يلتقي وفداً قضائياً ايرانياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال إعلام القضاء في بيان، "استقبل رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة اليوم الأحد وفدا قضائيا ايرانيا رفيع المستوى برئاسة معاون السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان كاظم غريب ابادي والوفد القضائي المرافق له في مطار بغداد".

وأضاف البيان "حضر مراسم الاستقبال المشرف القضائي رزاق كاطع رسن ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة رحيم عبد حسن".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا