شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم عضو التنسيقية: الحماية والعدالة الاجتماعية من أولويات عمل لجنة التسويق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن آليات عمل لجنة التسويق السياسي تعتمد على مجموعات العمل الداخلية بالتنسيقية واللجان والمنتديات، كما تعتمد على التداعيات الخارجية والأحداث المستمرة فى البلاد.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023 ، كما يوضح أبرز الإنجازات في عام 2022.

ولفت "سالم"، إلى أنه خلال اللجنة يتم مناقشة ما تم التوصل إليه من خلال مجموعات العمل الداخلية في التنسيقية، ووضع الطريقة الأنسب لتفعيل التوصيات التي يتم التوصل إليها، مؤكدا أن هناك ملفات مثل ملف التنمية الاقتصادية وملف العدالة المناخية هي ملفات مستمرة في الدراسة من العام السابق للعام الحالي 2023، موضحا أن ملف العدالة الاجتماعية والحماية المجتمعية من الملفات المطروحة على أعضاء اللجنة هذا العام.

وأشار إلى أن هناك أمر آخر يخص اللجنة وهو التشبيك مع المجتمع المدنى والمنظمات من خلال تفعيل الأنشطة والمبادرات المختلفة، وأن أي أحداث تستدعي العمل عليها هي من أولويات عمل اللجنة.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية ومسئول المنتدى الدولي، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية، وصابرين حجازي، أمين سر التدريب، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب ومسئول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية، والنائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ ومسئول ملف التحول الرقمى، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومسئول نادى مدربي التنسيقية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ومسئول اللجنة الدبلوماسية.

كما شارك في الصالون أيضاً، النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التنظيم بالتنسيقية، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ومسئول موقع مقالات التنسيقية، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ ومسئول الرصد الميداني، وكل من؛ مؤمن السيد، مدير المكتب الفنى للنواب ومسئول لجنة البروتوكولات، ومحمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي، والدكتورة هدي رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل.