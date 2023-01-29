شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإدراج مادة بقانون الرياضة تسمح بمقعد للمرأة فى مجالس إدارات الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، للاستماع لممثلي الأندية بشأن مقترحاتهم حول تعديلات قانون الرياضة المقدمة من الحكومة، مطالبات موسعة بوضع مادة تسمح بتخصيص مقعد للمرأة بمجلس إدارات الأندية ومراكز الشباب .

وأكد المهندس جلال قدري، رئيس نادي الحسينية، بمحافظة الشرقية، خلال كلمته في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، على أهمية وجود مادة بالقانون تسمح بوجود مقعد للمرأة مثلها مثل مقاعد تحت السن، حيث إن وجود المرأة بمجلس الإدارة يساعد على جذب السيدات للأندية ومراكز الشباب.

كما طالب بوضع مادة بالقانون تسمح للوزير بدعم أندية الأقاليم دعمًا يساعد على رعاية أبناء هذه الأندية خاصةً البلاد الريفية التي يصعد منها أبطال المنتخبات الرياضية المختلفة .

وعلق الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب علي مطالب رئيس نادي الحسينية، بأن اللجنة ستسجل تلك المطالب وسيتم طرحها علي النواب خلال المناقشات، مشيرا إلى حرص اللجنة علي دعم المرأة المصرية التي تحظي باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية .

يذكر أن عدد من رؤساء الأندية وممثلي محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، طالبوا بضرورة الاهتمام بالأندية الموجودة في تلك المحافظات ومعاملتها بطريقة خاصة في القانون، خاصة أن تلك الاندية غير قادرة علي الالتزامات المالية التي تحتاجها الالعاب الرياضية المختلفة .

كما حذر عدد من المشاركين ، من المشكلات الكبيرة التي تعاني منها الأندية الشعبية وعدم توافر مالية للنهوض بها وهو ما يتطلب الاهتمام بالاستثمار بتلك الأندية، مشددين علي ضرورة حل النزاع بين وزارة الشباب والوزارات الاخري التي اقيمت مراكز شباب علي أرضها .