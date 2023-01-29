شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تشكر نقابة المهن الموسيقية لاستجابتها بإعفاء حفل معبد الأقصر من الرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لنقابة المهن الموسيقية على استجابتها السريعة لمناشدتها بإعفاء الحفل المقرر إقامته بمعبد الأقصر من الرسوم المقررة للعازفين الأجانب، وهو الحفل الذي تقيمه أوركسترا جيوفانيلي ايراسموس بقوام من عازفين إيطاليين شباب وبمشاركة بعض العازفين المصريين المميزين، وذلك في إطار دعم وتوطيد العلاقات الثقافية والتعليمية بين الجانبين المصري والإيطالي.

يأتي ذلك في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالقوى الناعمة للدولة المصرية والفن المصري بكل أشكاله.

وتتمني التنسيقية استمرار هذا التعاون المثمر وأن يعقد الحفل في موعده المقرر مازجاً عظمة حضارة الأجداد والطاقات الإبداعية والثقافية الشابة للبلدين.