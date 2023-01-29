شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم النواب توصي بتنظيم زيارة لجامعة أسوان لتفقد مقرات الكليات بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، بتنظيم زيارة لجامعة أسوان لتفقد كليات الجامعة، ومقرات الكليات، وهل كان هناك أثر لفتح الكليات الجديدة علي الكليات القائمة بالجامعة وكذلك لقاء بالطلاب وأولياء الأمور والإستماع لهم.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التعليم اليوم الأحد لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل بشأن تضرر الطلاب بجامعة أسوان من عدم وجود مقرات لهم بالجامعة في أكثر من كلية، "التجارة، التربية الرياضية، التربية النوعية، كلية المصايد والأسماك، الألسن، الأثار" ما يؤثر علي العملية التعليمية.

وأكدت ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة كانت أصدرت توصية قبل ذلك بعد إنشاء كليات طب إلا إذا كان هناك مستشفي جامعي ،وهذا ينطبق أيضاً علي كافة الكليات بحيث لابد من وجود مقرات لها.

وتساءلت بكرى ما الخطة التي تم بناء عليها فتح الكليات؟ وهل تم بالتدريج فتح هذه الكليات؟

فيما قال لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، أن هناك خطة للتوسع في الجامعة، وتم تخريج 5 دفعات من الكليات، ولدي الجامعة المباني والبنية التحتية مشيرًا إلي أن الجامعة تسعى لتعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.