شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على مقترح نائبة التنسيقية بإدراج طريقة برايل فى تدريس مناهج الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إدراج لغة برايل ضمن طرق تدريس مناهج الأزهر الشريف بكل مستوياته التعليمية.

وقالت النائبة مرثا محروس، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص على الدعم الكامل لذوى الهمم، وتسعى لتوفير حياة كريمة لهم على كل المستويات بما يساعدهم على الدمج الحقيقي بالمجتمع دون أي تمييز.

وتابعت نائبة التنسيقية: "سعت وزارة التربية والتعليم نحو الاهتمام بأصحاب الإعاقات البصرية بتفعيل تدريبات مستمرة للمتعاملين معهم من المنظومة التعليمية على القراءة والكتابة بطريقة برايل عمليًا، وكذلك مهارة التوجيه والحركة، وهو أمر لم يحظى به ذات الطلاب من الدارسين بالأزهر بنفس القدر رغم الأعداد الكبيرة لهم بالمستويات التعليمية المختلفة سواء على مستوى المعاهد أو الجامعة".

واستطردت: "ومن ثم يصبح من الأهمية أن نكون أمام خطة بجدول زمني بشأن تفعيل لغة برايل ضمن طرق تدريس مناهج الأزهر الشريف، بما يساعدهم في تحصيل العلم والمعرفة بسهولة ويسر، وأيضا يخفف العبء على أسرهم في توفير المرافقين لهم سواء في عملية التدريس أو إجراء الاختبارات الشهرية والسنوية".

وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بأن يتم عمل بروتوكول ما بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتدريب المعلمين بالأزهر لكي يتمكنوا من تدريس طريقة برايل للطلبة من ذوي الإعاقة البصرية.

وحضر اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي عصام إسماعيل عبد الرحمن، مدير عام جودة التعليم بالأزهر الشريف، والدكتورة هدى فتحي حسانين، مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.