مسؤولون أميركيون: الغارة التي استهدفت منشأة عسكرية إيرانية بأصفهان نفذتها إسرائيل

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) اليوم الأحد عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الغارة بالمسيّرات التي استهدفت الليلة الماضية منشأة عسكرية في أصفهان (وسط إيران) نفذتها إسرائيل.



وأضاف المسؤولون الذين لم تذكر الصحيفة هوياتهم، أن استهداف الموقع العسكري في إيران "يأتي في وقت تبحث فيه واشنطن وتل أبيب طرقا جديدة لاحتواء طموحات طهران النووية والعسكرية".



من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول عسكري أميركي كبير تأكيده أنه لم تقم أي قوة عسكرية أميركية بشن هجمات أو عمليات داخل إيران.



وكانت 3 طائرات مسيرة صغيرة استهدفت أحد المصانع العسكرية بمحافظة أصفهان، وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية إحباط العملية.



وقالت الوزارة إن المضادات الجوية تصدت للمسيرات مما أدى إلى انفجار اثنتين منها، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على سقف المصنع دون الإضرار بالمُعدات.



وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية أنها ستواصل إنتاج كل ما يلزم لتعزيز قوة وأمن البلاد بجدية وسرعة، وقالت إن مثل هذه الهجمات العمياء لن تعيق مسار تطور البلاد.



وتقع الكثير من المواقع النووية الإيرانية في محافظة أصفهان، من بينها منشأة نطنز التي تقع في قلب برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.



واتهمت طهران من قبل إسرائيل بالتخطيط لشن هجمات باستخدام "عملاء داخل إيران".



وفي يوليو/تموز الماضي، قالت إيران إنها اعتقلت مخربين يعملون لصالح إسرائيل كانوا يخططون لتفجير مركز صناعي دفاعي "حساس" في أصفهان.



على صعيد آخر، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" أن حريقا اندلع الليلة الماضية في مصنع لإنتاج زيوت المحركات في شمالي غربي البلاد، من دون أن تعرف أسبابه.



واندلع الحريق، الذي يبدو كبيرا وفق صور بثّتها وسائل الإعلام، في مركز صناعي مهم تابع لوزارة الصناعة.



ووقعت عدة انفجارات وحرائق حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية إيرانية في السنوات القليلة الماضية.



وأثارت الانفجارات المخاوف في بعض الأحيان، وذلك في ظل حالة التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي.



المصدر : الجزيرة + وكالات + وول ستريت جورنال

