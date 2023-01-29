شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تراجع مستوى صلاح مع ليفربول بالفترة الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني النجم المصري محمد صلاح، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من تراجع في المستوى خلال الفترة الأخيرة.

مارك لورنسون يكشف أسباب تراجع أداء صلاح

وكشف مارك لورنسون، أسطورة نادي ليفربول السابق، عن سبب معاناة صلاح، هذا الموسم وعدم ظهوره بالمستوى المطلوب في الفترة الماضية.

وتحدث لورنسون عن وجهة نظره في تصريحات لشبكة "TalkSPORT" البريطانية، وقال: "إنه أمر غير معتاد بالنسبة للاعب مثل، محمد صلاح، أن يلعب في كل مباراة مع مهاجمين مختلفين للفريق".

وأضاف: "الشيء الذي اعتدنا عليه منه هو رؤية الابتسامة على وجهه وهو يخوض أي مباراة مع ليفربول، لكنها فارقت وجهه بعض الشيء هذا الموسم، لذلك يجب أن نتساءل ما الذي يحدث هنا؟".

وأوضح: "لم يكن أداء محمد صلاح جيدًا في الفترة الأخيرة، كذلك ليفربول، الفريق يفتقد الكثير من اللاعبين، لذلك فهو لم يصبح بهذا السوء فجأة".

وأتم: "يعتقد البعض أن السبب في ذلك هو توقيعه على عقد جديد، لكن في رأيي، لا علاقة لذلك بهذا المستوى، كل ما في الأمر أنه لم يلعب بشكل جيد، بالتالي، لم يكن لديه الكثير من الفرص أمام مرمى المنافسين".