انت الان تتابع خبر اجتماع للاطار التنسيقي يناقش "قضية الدولار" والموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ناقش اجتماع للاطار التنسيقي عقد في مكتب رئيس المجلس الأعلى همام حمودي، "قضية الدولار" والموازنة العامة.

وقال مصدر مطلع لـ الخليج 365، إن "الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ناقش قضية الدولار وزيارة وفد يوم 7 من الشهر المقبل الى امريكا".

وأضاف المصدر أن "الاجتماع ناقش أيضا قضية اللجان واعادة النظر في تشكيل اللجان بسبب الكثير من الكتل لم تأخذ استحقاقها"، مشيراً الى أنه "تم مناقشة زيارة رئيس الوزراء الى فرنسا وتوقيع الاتفاقيات، والعجز في الموازنة".