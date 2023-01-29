انت الان تتابع خبر الداخلية تقدم إحصائية "هائلة" عن تبليغات المحتوى الهابط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال معن، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، "وصلنا اكثر من 40 ألف تبليغ يخص المحتوى الهابط".

وأضاف، "المعايير لتمييز المحتويات واضحة ولم نذهب في قضية يصعب الفصل فيها.. نحن نلاحق القضايا الواضحة والمرفوضة قانونياً واجتماعياً"، مؤكداً "متابعة جميع المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي".



وحول آليات الرصد، أشار معن إلى أن "هنالك قسماً كبيراً في وزارة الداخلية للرصد يعمل على مدار الساعة بآليات حديثة"، مشيراً إلى "وصول أكثر من 40 ألف تبليغ يخص المحتوى الهابط".

وقدم معن "الشكر لرئيس القضاء الأعلى لدعم وزارة الداخلية في هذا الملف".

