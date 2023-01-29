إيطاليا تدعو لانتخابات عاجلة في ليبيا

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وقالت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة: «إيطاليا مدعوة للقيام بدورها، خاصة مع ملامح وحدة أكثر لدى المجتمع الدولي بما يخص الملف الليبي، لتفادي خطر عمل بعض التأثيرات الخارجية على زعزعة الوضع بدل تشجيعه»، معتبرة أن ليبيا بالنسبة للإيطاليين «شريك اقتصادي استراتيجي بشكل مطلق».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني عن أمنياتها بأن تتجه ليبيا سريعا لتنظيم انتخابات وطنية، وأن تتم ترجمة هذا الالتزام في أعمال ملموسة في إطار خطة الأمم المتحدة، مؤكدة أن التعاون الإيطالي «سيعمل على تحسين الأوضاع في المنطقة».وقالت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة: «إيطاليا مدعوة للقيام بدورها، خاصة مع ملامح وحدة أكثر لدى المجتمع الدولي بما يخص الملف الليبي، لتفادي خطر عمل بعض التأثيرات الخارجية على زعزعة الوضع بدل تشجيعه»، معتبرة أن ليبيا بالنسبة للإيطاليين «شريك اقتصادي استراتيجي بشكل مطلق».

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