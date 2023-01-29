البديوي يخلف الحجرف في أمانة التعاون الخليجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أمس أن الأمين العام المعين لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي (كويتي)؛ سيتولى مهام الأمانة اعتبارا من الأول من فبراير المقبل.

وأشاد الأمين العام بالمسيرة الدبلوماسية الكبيرة للبديوي، والتي ستسهم في تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية والحفاظ على مكاسب المجلس التي تحققت، والعمل نحو مزيد من المكتسبات والمنجزات لخدمة دولة الأعضاء وأبناء مجلس التعاون.

ووفق الموقع الرسمي لمجلس التعاون؛ فإن البديوي من مواليد 22 فبراير 1968، وحصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد - إنجلترا في عام 1993، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتاه - الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1991، وقد شغل عدة مناصب دبلوماسية.

ومنح جاسم محمد البديوي عدة جوائز؛ منها جائزة التميز لعام 2014 من الجمعية الآسيوية مركز كوريا في عام 2015، وجائزة أفضل سفير من البرلمان الكوري في عام 2014.

وكان قادة مجلس التعاون وافقوا في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض في العاشر من ديسمبر الماضي على «رغبة الكويت بالاحتفاظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لفترة ثانية، اعتبارا من انتهاء الفترة الحالية للأمين العام، نايف الحجرف في 31 يناير 2023، على أن يقوم المجلس الوزاري بمتابعة تسمية الكويت لمرشحها الجديد لشغل المنصب اعتبارا من الأول من فبراير 2023، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك».