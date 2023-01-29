إيران توقف تشغيل محطات الكهرباء العراقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل أمس أن استيرادات العراق من الغاز الإيراني متوقفة حاليا بشكل كامل، لأغراض صيانة الأنبوب داخل الأراضي الإيرانية.

وأضاف للصحفيين خلال افتتاح معرض ومؤتمر الطاقة الثامن في العراق، بأن «تجهيز الغاز الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق متوقف بشكل كامل».

وأوضح، أن «هذا التوقف تسبب بنقص في معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية، بمعدل 7500 ميجاوات، منها في بغداد 4500 ميجاوات، ونسعى في زيارتنا المرتقبة إلى إيران لحل مشكلة الغاز الإيراني».

وقال إن «مفاوضاتنا مع السعودية والأردن وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي قطعت أشواطا متقدمة، للوصول إلى الربط الثنائي للطاقة الكهربائية».

وأكد أن «العراق عازم على حسم قضية الطاقة الكهربائية، خلال التعاقد مع كبريات الشركات العالمية فقط، ولدينا حاليا عقود مهمة مع شركة سيمنس الألمانية، وجنرال إلكتريك الأمريكية لتنفيذ مشاريع مهمة، بعضها سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي».

وقال الوزير العراقي، إن معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق حاليا هو 15 ألف ميجاوات من أصل 24 ألف ميجاوات، بسبب توقف إيران بتجهيز الغاز للمحطات العراقية.

وذكر أن الحكومة العراقية تعمل حاليا على معالجة مشكلة استيراد الغاز من إيران بمعدل 40 مليون متر مكعب يوميا، بالتعاون مع شركات عالمية رصينة لاستثمار الغاز العراقي.