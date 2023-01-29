شكرا لقرائتكم خبر العليمي: هدفنا تحسين أوضاع اليمنيين المعيشية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، حرص المجلس والحكومة على الوفاء بتعهداتهما المعلنة لليمنيين، بما في ذلك العمل من الداخل، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية، والاقتصادية والخدمة.

وشدد العليمي في حديث نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، مع وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن قادما من السعودية على حرص الحكومة على تعزيز حضور اليمن في محيطيه الإقليمي والدولي على المستويات كافة.

وأشار إلى ما سيشهده هذا العام من تدخلات حيوية في مختلف المجالات تشمل افتتاح ووضع حجر أساس الكثير من المشروعات الخدمية والإنمائية بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات.

وأعرب في هذا الإطار عن امتنانه لدول التحالف، والأصدقاء، والمانحين الدوليين الذين يستجيبون على الدوام لبرامج الدعم الطارئة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، التي صنعتها الميليشيات الإرهابية الحوثية بدعم من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.

وأكد التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، مجددا الترحيب بكل المساعي الحميدة على هذا الصعيد.

من جهة أخرى، تواصل ميليشيات الحوثي شن حملتها العسكرية على منطقة الجاهلية في مديرية همدان شمال صنعاء، وقامت باختطاف عدد من الأهالي أبرزهم المواطن عبدالمجيد ناصر، النجل الثاني للشيخ ناصر حمود دودة، شيخ ضمان عزلة وادعة بهمدان، وعضو المجلس المحلي فيها.

وكانت ميليشيات الحوثي اختطفت مختار شقيق عبدالمجيد، ونجل الشيخ ناصر أيضا مع عدد من أبناء المنطقة منتصف يناير، واقتادتهم إلى سجن البحث الجنائي بصنعاء، وما يزال 20 منهم قيد الاختطاف، وتشن ميليشيات الحوثي منذ نهاية العام الماضي حملة عسكرية ضد منطقة الجاهلية داهمت خلالها نحو سبعة قرى واقتحمت منازل واحتلت أخرى وجرفت مزارع، كما كتبت على منزلين «محجوز من قبل المحكمة» من بينها منزل الشيخ ناصر دودة.

وشنت الميليشيات حملتها بحجة البحث عن أسلحة، وفقا لموقع المصدر أون لاين، إن الميليشيات عندما فشلت في إثبات مزاعمها لجأت إلى تعذيب المختطفين وترهيب الأهالي لإثبات تلك المزاعم.

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