استسلام عنصر إرهابي في الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مصادر أمنية صومالية استسلام عنصر من ميليشيات الشباب الإرهابية للقوات المسلحة بولاية جنوب الغرب.

وأوضحت المصادر أن الموقوف كان يتولى أعمال ميليشيات الشباب الإرهابية في مناطق عدة بأقاليم باي وبكول بالولاية، وجوبا الوسطى بحكومة إقليم جوبالاند.

ومما يذكر أن حركة الشباب الإرهابية تكبدت في الأشهر الأخيرة خسائر فادحة على أيدي القوات الصومالية والقوات الدولية المساندة لها، مما دفعها إلى الانسحاب من مساحات شاسعة كانت تسيطر عليها.