فلسطين: عقوبات إسرائيل تصب الزيت على النار

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وحذرت الوزارة من أن القرارات الإسرائيلية من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيدا لتفجير ساحة الصراع برمتها، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية أمس قرارات المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات جماعية عنصرية تحرض على مزيد من التصعيد والعنف. وقالت الوزارة في بيان إن القرارات الإسرائيلية المتخذة تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وعقوبات جماعية امتدادا لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس.وحذرت الوزارة من أن القرارات الإسرائيلية من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيدا لتفجير ساحة الصراع برمتها، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

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