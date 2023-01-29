شكرا لقرائتكم خبر جنرال أمريكي: حرب مع الصين ستندلع في 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر جنرال كبير في سلاح الجو الأمريكي، في تصريحات نأت وزارة الدفاع الأمريكية بنفسها عنها بسرعة، من اندلاع حرب مع الصين على الأرجح بسبب تايوان في غضون العامين المقبلين.

وحذر الجنرال مايك مينيهان، الذي يحمل أربع نجوم ويترأس قيادة النقل الجوي الأمريكي، في رسالة إلى قيادة ما يقرب من 110 آلاف فرد، من أنه يجب على القيادة تسريع الاستعدادات للصراع الذي يلوح في الأفق، بحسب ما أوردته صحيفة «جابان تايمز» اليابانية.

وأشار مينيهان إلى أهداف الرئيس الصيني شي جين بينج واحتمال انشغال واشنطن وتايبيه بقضايا محلية أخرى في العامين التاليين، وذكر في الرسالة المؤرخة في الأول من فبراير لكنها أرسلت يوم الجمعة الماضي «آمل أن أكون مخطئا»، وأضاف «حدسي يخبرني أننا سنقاتل في عام 2025».

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في تايوان والولايات المتحدة سوف تجري في عام 2024.

ونأت وزارة الدفاع الأمريكية بنفسها عن الرسالة، حيث قال مسؤول بالبنتاجون لصحيفة «جابان تايمز» اليابانية «إن التعليقات لا تمثل وجهة نظر الوزارة بشأن الصين».

ومع ذلك، في حين أن الرسالة لا تمثل وجهات نظر البنتاجون، إلا أنها أبرزت القلق المتزايد بين كبار الضباط في الجيش الأمريكي وأعضاء الكونجرس الأمريكي بشأن غزو أو هجوم محتمل على تايوان من قبل الصين.

وقال النائب الجمهوري بالكونجرس مايك جالاجر، رئيس لجنة مراقبة المنافسة الاستراتيجية مع الصين في مجلس النواب، في بيان، «إذا تعلمنا أي شيء من أوكرانيا، فهو أننا يجب أن نأخذ على محمل الجد كلام خصومنا عندما يهددون جيرانهم قبل فوات الأوان».

وتضطلع لجنة مراقبة المنافسة الاستراتيجية مع الصين في مجلس النواب المريكي، التي يترأسها النائب مايك جالاجر، بتقييم التحديات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية التي تشكلها الصين.

وأضاف جالاجر أنه يتعين «الثناء على الجنرال مينيهان لقيامه بتوجيه مرؤوسيه من أفراد القوات الجوية إلى أخذ التهديد على محمل الجد».

وتزايدت التوترات بشأن تايوان بصورة كبيرة العام الماضي، حيث أجرت بكين تدريبات عسكرية مكثفة عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي للجزيرة.