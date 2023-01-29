تركيا تحذر من هجمات عنصرية في أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت تركيا مواطنيها من هجمات عنصرية محتملة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد سلسلة من الأعمال المعادية للإسلام.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيانين منفصلين، «إن المواطنين الذين يعيشون في هذه المناطق أو يسافرون إليها يجب أن يلتزموا بالحذر، والابتعاد عن الأماكن التي تشهد مظاهرات كبيرة»

وجاء في البيان أن الأعمال الأخيرة المعادية للإسلام والعنصرية ضد تركيا من جانب جماعات لها صلة بمنظمات إرهابية تظهر مستوى خطير من التعصب الديني والكراهية في أوروبا.

ويأتي التحذير عقب أن نصحت وزارات الخارجية في السويد والنرويج والدنمارك مواطنيها بتجنب التجمعات الكبيرة في تركيا في ظل التوترات الأخيرة.

ويشار إلى أن التوترات بين تركيا وبعض الدول الأوروبية، ومنها السويد، التي تأمل في الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تفاقمت بسبب احتجاجات اعتبرتها أنقرة معادية للإسلام أو معادية لتركيا.

وقام السياسي الدنماركي-السويدي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في ستوكهولم، مهددا بالقيام بذلك أسبوعيا حتى تتمكن السويد من الانضمام للناتو.