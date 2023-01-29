شكرا لقرائتكم خبر كوريا الشمالية تنفي صفقات أسلحة مع روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض مسؤول كوري شمالي أمس ما تردد عن وجود صفقات أسلحة مع روسيا، محذرا الولايات المتحدة من « نتائج غير مرغوب فيها» في حال استمرار انتشار مثل هذه الإشاعات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كوان جونج جون، المسؤول عن الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، قال «إن أمريكا تحدثت مجددا بشأن شائعة لا أساس لها من الصحة وذلك بشأن صفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا في محاولة لتبرير تقديمها أسلحة لأوكرانيا».

وأضاف «محاولة تشويه صورة كوريا الشمالية من خلال فبركة أمر غير موجود يعد استفزازا صارخا لا يمكن السماح به على الإطلاق، ولا يمكن أن يؤدي إلا لاتخاذ رد فعل من جانب كوريا الشمالية».