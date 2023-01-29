كوريا الشمالية تنفي صفقات أسلحة مع روسيا

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وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كوان جونج جون، المسؤول عن الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، قال «إن أمريكا تحدثت مجددا بشأن شائعة لا أساس لها من الصحة وذلك بشأن صفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا في محاولة لتبرير تقديمها أسلحة لأوكرانيا».وأضاف «محاولة تشويه صورة كوريا الشمالية من خلال فبركة أمر غير موجود يعد استفزازا صارخا لا يمكن السماح به على الإطلاق، ولا يمكن أن يؤدي إلا لاتخاذ رد فعل من جانب كوريا الشمالية».
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