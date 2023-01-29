آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

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وتم تنظيم المسيرة الاحتجاجية في أعقاب وقوع هجومين إرهابيين خلال الأيام القليلة الماضية، وأضاء بعض المتظاهرين الشموع إحياء لذكرى الضحايا، ووقفوا دقيقة حدادا على أرواح القتلى.وفي الأسابيع الماضية، تركز الاحتجاج بشكل أساسي ضد الإصلاحات الحكومية المخطط لها، والتي ستضعف النظام القضائي في إسرائيل.
ووفقا لخطط وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، يجب أن تكون الأغلبية في البرلمان قادرة على تمرير قانون، حتى لو كان يخالف القانون الأساسي من وجهة نظر المحكمة الإسرائيلية العليا.
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