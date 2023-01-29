شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن الصفقات الجديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، صدمة قوية لجماهير الفريق، عقب السقوط أمام برايتون بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الدور ال32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

حيث أكد كلوب أن مرحلة القيد الشتوي للصفقات قد انتهت لليفربول، وأن الفريق لن يقوم بتعاقدات جديدة سوي فى نهاية الموسم، مشيرا إلى أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ولكنها تفتقد التناغم والترابط، مما سيجعل الفريق يظهر بشكل أفضل مع توالي المباريات.

وأضاف كلوب أنه حزين من أجل الخسارة، ولكنها تبقي خسارة منطقية، وإذا نظر الجميع إلى هذه الهزيمة سيجد أن الفريق تدارك السقوط أمام برايتون فى البيرميرليج، الشئ الذي يجعله يخسر بهدفين فقط الليلة، منا يؤكد تطور الفريق بشكل إيجابي.



جماهير ليفربول تطالب برحيل كلوب

وسيطرت حالة من الغضب الشديد على جماهير ليفربول عقب تصريحات كلوب الأخيرة، حيث طالب بضرورة رحيل المدرب الألماني بعد إدلاه بمثل هذه التصريحات، وعدم مبالاته لتوديع بطولتي الكأس فى أقل من شهر واحد، الشئ الذي لم يعتاد عليه الفريق.



ليفربول يجهز للإطاحة بالمدرب الألماني

وأكدت بعض المصادر الواردة من ليفربول أن الفريق سيسعي جاهدا للإطاحة بيورجن كلوب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أن جميع المؤشرات توحي بأن الفريق سيغير مخطته والذي يري المدرب الألماني مشروعًا للفريق لسنوات قادمة.