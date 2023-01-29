شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من روبرتسون عقب هزيمة ليفربول أمام برايتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام أندي روبرتسون لاعب ليفربول، بالتعليق على هزيمة الفريق أمام نظيره برايتون، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض ليفربول للهزيمة أمام نظيره برايتون، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونشرت شبكة " بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ روبرتسون: أمر مخيب للآمال بشكل مرير، كانت قرعة مناسبة، كنا أكثر قدرة علىالمنافسة مما كنا عليه قبل أسبوعين، كنا أفضل قليلًا.

وتابع: إنه أمر محبط للغاية، إنها ليست مشكلة واحدة فقط، الأمر يتعلق بعدد من الأشياء ونحن بحاجة إلى أداء جيد في كل شئ.

وأضاف: نحن بحاجة إلى محاولة استعادة الثقة، نحن بحاجة لتسجيل الأهداف والحفاظ على نظافة شباكنا ونحن لا نفعل ذلك الآن.

وأكمل: من الصعب تقبل ما حدث، لسنا جيدين بدرجة كافية هذا الموسم، أشعر بالأسف ناحية الجماهير، لقد خذلناهم مرة أخرى.

وأشار: في ناد مثل ليفربول، يتوقع المشجعون الكثير، والخسارة مع آخر ركلة للكرة أمر مخيب للآمال، نحن بحاجة لبدء الفوز بالمباريات،الحديث أمر سهل ولكن التنفيذ صعب.

وأتم: هذا الموسم لم نكن جيدين بدرجة كافية، في بداية العام أردنا بداية جديدة لكن هذا لم يحدث، كنا أسوأ، في الدوري لم نكن جيدين بمافيه الكفاية والآن نحن خارج بطولتي الكأس.