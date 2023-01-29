شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من يورجن كلوب بعد توديع ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن سقوط فريقه المفاجئ الليلة فى مواجهة برايتون بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الدور ال 32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأعرب كلوب عن حزنه الشديد بسبب الوقوع بهذه الطريقة والخروج المبكر من كأس الاتحاد، خاصة أن الفريق قام بتوديع كأس الرابطة منذ أيام قليلة، ليواصل الريدز نتائجه الهزيلة هذا الموسم وإبتعاده بشكل كبير عن منصات التتويج هذا الموسم.

وأشار كلوب إلى أن لاعبي فريقه قد فقدوا الشغف بصورة كبيرة، بعد البداية بصورة سيئة وإفتقار الفريق للإنسجام فى الناحية الهجومية، الشئ الذي أثر على إقاع الفريق بشكل ملحوظ فى الموسم الحالي.



كلوب: ليفربول بعيد عن تحقيق الألقاب

ووجه كلوب صدمة قوية لجماهير الريدز، حيث أكد أت الفريق بعيد تمامًا عن المنافسة هذا الموسم فى تحقيق أيا من الألقاب، بعدما خرج الفريق من منافسات الكأسين، وأبتعد بشكل تام عن المنافسة فى البيرميرليج، فى الوقت الذي يحتل فيه الفريق المركز التاسع.



ليفربول ينتظر الهزيمة أمام ريال مدريد

وسخرت بعض الوسائل الإعلامية من سقوط ليفربول أمام برايتون، حيث أكدت أنه لم يتبقي للفريق أي آمال هذا الموسم، كما أنه سيودع بلا أدني شك منافسات دوري الأبطال، حينما يواجه ريال مدريد فى منتصف الشهر القادم.