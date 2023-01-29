شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من كلوب عقب هزيمة ليفربول أمام برايتون والان مع التفاصيل



محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعليق على هزيمة الفريق أمام نظيره برايتون، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض ليفربول للهزيمة أمام نظيره برايتون، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونشرت شبكة "بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ كلوب: جئنا إلى هنا بعد مباراة خضناها أمام برايتون قبل بضعة أسابيع عندما لم نكنقريبين من أنفسنا (خسر ليفربول أمام برايتون في الملعب نفسه في الدوري بثلاثية نظيفة).

وتابع: اليوم لعبنا مباراة أفضل لكننا استقبلنا هدفين من الكرات الثابتة وهذا غير مسموح به بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: كان روبرتسون على ما يرام في الجهة اليسرى لأننا ساعدناه ولكن على الجانب الآخر لم يحصل ترينت على الدعم.

وأكمل: ميتوما (لاعب برايتون) جيد حقًا، بالطبع كان الأمر صعبًا، كان بإمكاننا الدفاع عن كلا الهدفين بشكل أفضل، الكرة انحرفت فيالهدف الأول ولكن كان يمكننا على الأرجح منع التسديدة.

وأردف: في الوقت المناسب قد نرى الإيجابيات لكننا أردنا الوصول إلى الجولة التالية، تهانينا لبرايتون.

وأتم: لقد كان أفضل مما كان عليه قبل أسبوعين، لكن يمكننا القيام بعمل أفضل بكثير.