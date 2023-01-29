ميزة جديدة من «تويتر» في طريقها إلينا اعتباراً من الشهر المقبل

أكدت شركة «تويتر» أنها ستوفر لمستخدميها اعتباراً من الأول من فبراير/شباط، إمكانية الطعن في قرار تعليق حسابهم على الموقع وتقييمهم، بموجب المعايير الجديدة لمنصة التواصل الاجتماعي من أجل إعادة تفعيل الحساب.

ووفقاً للمعايير الجديدة، التي تلت شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإنه لن يتم تعليق الحسابات على «تويتر» إلا في حالة الانتهاكات الجسيمة أو المستمرّة والمتكرّرة لسياسات المنصة.

وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين وغير ذلك.

وقالت شركة «تويتر» إنها ستتخذ من الآن فصاعداً إجراء أقل حدة من تعليق الحساب، مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.