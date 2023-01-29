هجوم بطائرات مسيّرة استهدف موقعًا عسكريًا في إيران

أعلنت إيران ليل السبت الأحد أنّ دفاعاتها تصدّت لهجوم بطائرات مسيّرة على موقع عسكري في محافظة أصفهان بوسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة «إرنا» عن بيان لوزارة الدفاع أنّه «في مساء 28 كانون الثاني/يناير، قرابة الساعة 23,30 (20,00 ت غ)، تمّ تنفيذ هجوم فاشل باستخدام طائرات مسيّرة على أحد المجمّعات العسكريّة التابعة لوزارة الدفاع»

وأشار البيان إلى أنّ «الدفاعات الجوّية للمجمّع أسقطت إحدى المسيّرات، بينما حوصِرت مسيّرتان وانفجرتا».

وقالت الوزارة إنّ الهجوم «لم يتسبّب في أيّ تعطيل لعمل المجمّع» العسكري.

وأشارت إلى أنّ الهجوم لم يتسبّب في وقوع إصابات وإنّما أحدث فقط «أضرارًا طفيفة في سقف» أحد المباني.